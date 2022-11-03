Кабмін все ж призначив Чернишова головою "Нафтогазу", – ЗМІ

Головою "Нафтогазу" призначили колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Постанову про його звільнення з попередньої посади зареєстрували у Верховній Раді 2 листопада.

Зауважимо, що міністерство розвитку громад і територій планують об'єднати з Мінінфраструктури, очільника якого хочуть підвищити до віцепрем'єра. Своєю чергою, призначення Чернишова на посаду голови НАК "Нафтогаз України" мало статися до кінця цього тижня.

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Чернишова призначили головою "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів під час засідання 3 листопада призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". Цього ж дня Верховна Рада підтримала його відставку з попередньої посади. За звільнення Чернишова проголосували 279 нардепів.

За інформацією ZN.UA, заступник голови НАЗК Андрій Вишневський розповів, що законне призначення Чернишова на посаду голови "Нафтогазу" можливе лише у разі внесення змін до статуту компанії.

Згідно із законом про запобігання корупції, людям, які припинили діяльність виконання функцій держави протягом року, заборонено укладати трудові договори з юридичними особами приватного права. Тож наразі призначення будь-якого члена Кабміну на будь-яку посаду в компанії буде незаконним.

Наше застереження лежить виключно у юридичній, а не політичній площині. Воно не стосується персонально пана Чернишова, і спрямоване лише на те, щоб політичне рішення реалізовувалось виключно в законний спосіб,

– зауважив Вишневський.

Про звільнення попереднього очільника "Нафтогазу" Юрія Вітренка оголосили 1 листопада. Його призначили на цю посаду 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд перепризначив Вітренка ще на один рік.

Згідно з процедурою, Вітренка повинна звільнити Наглядова рада "Нафтогазу". Наразі її функції виконує Кабінет Міністрів, тому саме він ухвалюватиме відповідне рішення.

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Олексій Чернишов став міністром громад і територій у березні 2020 року. До цього він очолював Київську обласну державну адміністрацію. До початку політичної кар'єри Чернишов був відомим як підприємець та інвестор. Зокрема, він заснував інвестиційну компанію VI2 Partners.