Уряд запровадив новий обов'язок для чоловіків від 18 до 60 років

Кабмін встановив нове правило для чоловіків мобілізаційного віку під час відвідування прикордонної території. Тепер вони завжди мусять мати із собою військово-облікові документи.

6 серпня уряд погодив зміни до Положення про прикордонний режим.

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Гуляти у прикордонні без військового квитка не можна

Вони передбачають, що чоловіки від 18 до 60 років у періоди проведення мобілізації (крім цільової), дії воєнного стану, під час перебування в межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району зобов'язані при собі військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі).

Нагадаємо, що раніше у ДПСУ роз'яснили, чи будуть якісь зміни у правилах перетину кордону військовозобов'язаними, зокрема й жінками, з 1 серпня. Там наголосили, що правила лишаються незмінними. Для потрапляння за кордон чоловікам призовного віку треба мати військово-обліковий документ та підставу для виїзду.

Крім того, у відомстві уточнили, що жінки медичних спеціальностей, які не оновили дані у ТЦК, можуть бути оштрафовані, але матимуть змогу виїжджати без перешкод за кордон.