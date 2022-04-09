Кабмін юридично закріпив рішення про припинення торгівлі з Росією

Уряд 9 квітня юридично закріпив рішення про припинення торговельних відносин із країною агресором – Росією.

Це дуже важливе рішення, яке прийняли на засіданні Кабміну, заявила міністерка економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

Читайте також Байден підписав закони про санкції щодо російської нафти та про обмеження торгівлі з Росією

Це юридичне закріплення фактичного припинення торговельних відносин із Російською Федерацією, яке сталося 24 лютого,

– сказала Свириденко.

Скільки втрачатиме агресор

Таке рішення щороку блокуватиме валютні надходження Росії щонайменше на 6 мільярдів доларів. Бюджет ворога не отримає ці гроші, а значить – не зможе їх спрямувати на війну.

Дивіться також – ЄС схвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії: закриті порти й ембарго на вугілля: