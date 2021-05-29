Кабмін зареєстрував законопроєкт про покарання за дискримінацію ЛГБТ

29 травня 2021 , 16:51
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Джерело:

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України зареєстрував законопроєкт про покарання за дискримінацію представників ЛГБ-спільноти. Ініціатором документа виступив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У проєкті закону мовиться про покарання за нетерпимість до людей за ознаками "сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності" (СОГІ). Документ опублікували на сайті Верховної Ради.

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Про що мовиться в законопроєкті

Згідно з законопроєктом, пропонується визначити термін "нетерпимість". Відповідний термін означатиме негативне чи упереджене ставлення щодо категорії осіб, які відмінні за такими ознаками:

  • раса;
  • колір шкіри;
  • політичні або релігійні переконання;
  • вік;
  • статева приналежність;
  • інвалідність;
  • мова;
  • місце проживання;
  • гендерна ідентичність;
  • сексуальна орієнтація;
  • сімейний і майновий стан;
  • громадянство;
  • етнічне й соціальне походження.
Важливо! Відповідно до досліджень, в Україні 80% ЛГБТ-підлітків не почуваються у школі в безпеці.

Автори проєкту пропонують внести зміни до Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", до Кодексу України про адміністративні правопорушення та до Кримінального кодексу України.

А також – уточнити термінологічний апарат та розширити повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

До речі, у Верховній Раді рекомендують ухвалити законопроєкт щодо змін засад державної регіональної політики. 

Автор: Анастасія Мигидюк