Кабмін затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році: коли відпочиватимуть українці
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
У 2022 році українці матимуть нові дати для відпочинку. Адже Кабінет Міністрів затвердив новий план перенесення робочих днів.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну. Про нього розповів у телеграмі нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
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На який день перенесли вихідні
У документі мовиться, що робочі дні перенесли через раціональне використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2022 році:
- Міжнародного жіночого дня 8 березня;
- Дня Конституції 28 червня.
Відповідно до проєкту, керівникам підприємств та установ рекомендують перенести у 2022 році робочі дні:
- з понеділка 7 березня на суботу – 12 березня;
- з понеділка 27 червня на суботу – 2 липня.
Відтак українці матимуть 4 вихідних поспіль: з 5 по 8 березня та з 25 до 28 червня. Окрім цього, запроваджується спеціальний режим роботи банків, який визначає Національний банк.
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Текст допису Олексія Гончаренка у телеграмі:
Кабмін затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році! Нас чекають чотири вихідні на свята – 8 березня (міжнародний жіночий день) та 28 червня (День Конституції України)!
Робочий понеділок 7 березня буде вихідним, відпрацювання за нього буде у суботу 12 березня. Робочий понеділок 27 червня буде також вихідним, відпрацювання за нього буде у суботу 2 липня.