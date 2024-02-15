Кабмін звернувся до НБУ: просить дозволити продаж валюти деяким українським компаніям

Кабінет міністрів звернувся до Національного банку України з проханням дозволити продаж валюти низці українських компаній.

Такий крок дозволить бізнесам розраховуватися із західними кредиторами. Відповідні рішення опубліковані на сайті Кабінету міністрів України.

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До переліку компаній, яким планується дозволити продаж валюти, увійшли:

Vodafone Україна,

Інтерпайп,

Kernel,

ДТЕК.

Всі ці компанії мають кредити у західних банках або є емітентами випуску єврооблігацій.

Згідно з пояснювальною запискою до розпорядження уряду, це рішення покликане зберегти довіру західних партнерів до України.