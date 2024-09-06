Кадрові зміни в уряді: Кабмін звільнив нових міністрів з попередніх посад
Кабінет Міністрів звільнив із попередніх посад чиновників, які отримали інші посади в уряді. Мовиться про п'ятьох нових міністрів.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він також додав, що Кабмін також погодив нові призначення в обласних адміністраціях.
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Кабмін звільнив посадовців зі старих посад
Кабмін 6 вересня звільнив міністрів зі старих посад. Мовиться про:
- Андрія Сибігу, якого звільнили з посади першого заступника Міністра закордонних справ України,
- Матвія Бідного, якого звільнили з посади заступника Міністра молоді та спорту України,
- Світлану Гринчук, яку звільнили з посади заступника Міністра енергетики України,
- Наталію Калмикову, яку звільнили з посади заступника Міністра оборони України,
- Світлану Даниленко, яку звільнили з посади заступника Міністра освіти і науки України.
Окрім того, уряд погодив звільнення з посади голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту. До слова, за інформацією ЗМІ, Микита може отримати нову посаду в Офісі Президента.
Також Кабмін погодив тимчасово покласти виконання обов'язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Анатолія Стельмаха.
Уряд призначив і посадовців в обласних адміністраціях:
- Сергія Крамаренка – на посаду голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області;
- Ігоря Турченка – на посаду заступника голови Харківської обласної державної адміністрації.