Кадрові зміни в уряді: Кабмін звільнив нових міністрів з попередніх посад

Кабінет Міністрів звільнив із попередніх посад чиновників, які отримали інші посади в уряді. Мовиться про п'ятьох нових міністрів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він також додав, що Кабмін також погодив нові призначення в обласних адміністраціях.

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Кабмін звільнив посадовців зі старих посад

Кабмін 6 вересня звільнив міністрів зі старих посад. Мовиться про:

Андрія Сибігу, якого звільнили з посади першого заступника Міністра закордонних справ України,

Матвія Бідного, якого звільнили з посади заступника Міністра молоді та спорту України,

Світлану Гринчук, яку звільнили з посади заступника Міністра енергетики України,

Наталію Калмикову, яку звільнили з посади заступника Міністра оборони України,

Світлану Даниленко, яку звільнили з посади заступника Міністра освіти і науки України.

Окрім того, уряд погодив звільнення з посади голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту. До слова, за інформацією ЗМІ, Микита може отримати нову посаду в Офісі Президента.

Також Кабмін погодив тимчасово покласти виконання обов'язків міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на Анатолія Стельмаха.

Уряд призначив і посадовців в обласних адміністраціях: