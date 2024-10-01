Кабмін підтримав кадрові зміни у Міноборони: звільнили лише частину заступників Умєрова

Кабінет міністрів України погодив звільнення двох заступників міністра оборони Рустема Умєрова. Йдеться про Станіслава Гайдера і Людмилу Дараган.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив 1 жовтня. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Станіслав Гайдер був заступником міністра оборони України, а Людмила Дараган займала посаду державного секретаря Міністерства оборони України.

Гайдер тепер перейде на посаду керівника Офісу міністра. Відомо також, що виконання обов'язків державного секретаря Мініоборони тимчасово поклали на Нікіту Нікітенка.

Варто зазначити, що двох інших заступників, подання на звільнення яких зробив Рустем Умєров, на цьому засіданні не звільнили. Раніше очільник міністерства також оголосив про звільнення Олександра Сергія та Юрія Джигира, який відповідав за економічний складник Міноборони.

Під час засідання 1 жовтня Кабмін також призначив Едема Адаманова заступником міністра охорони здоров'я, Олександра Семенця – заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів, а Сергія Білецького – державним секретарем міністерства розвитку громад та територій.

До слова, раніше ЗМІ також повідомляли, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.