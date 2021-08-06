В Україні відповіли російській пропагандистці Скабєєвій на істерику через гопак Беленюка

Міністерство молоді та спорту відповіло на істеричні заяви кремлівської пропагандистки Ольги Скабєєвої про гопак Жана Беленюка після перемоги на Олімпіаді-2020. На думку відомства, у Москві просто заздрять українському успіху.

Заяву одіозної Скабєєвої прокоментувала заступниця голови міністерства молоді та спорту Ніна Уманець в ефірі одного з телеканалів.

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Ніна Уманець переконує, що українські спортсмени продовжуватимуть перемагати та танцювати український гопак, навіть якщо "комусь заздрісно". Міністерство радіє за успіх Беленюка і ніхто не сумнівається, що він любить Україну.

Це не перший спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор, який на спортивному майданчику демонструє український гопак. Якщо комусь завидно, нехай вони собі заздрять, а ми будемо перемагати і будемо танцювати надалі наш гопак. І не тільки в цьому році,

– запевнила Уманець.

Крім того, в уряді чекають на нові медалі для України на Олімпіаді у Токіо.

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