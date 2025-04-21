"Фронтове ралі": у ГУР показали, як російський окупант утікав майстрів FPV на мотоциклі

У Запорізькій області російський окупант намагався втекти від дрона на мотоциклі. "Фронтове ралі на виживання" йому організували українські майстри FPV.

Останній заїзд "пропащого гонщика" показали бійці спецпідрозділу "Кабул 9" ГУР МО України, передає 24 Канал. Однак ліквідація росіянина – не єдиний успіх захисників.

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"Ралі на виживання"

Тікаючи від дрона, московит витискав з мотоциклета всю потугу, скаламутив шинами всі калюжі, але не впорався з керуванням, полетів шкереберть і був знищений,

– зазначили в ГУР.

Українські воїни також показали результати успішної бойової роботи підрозділу "Кабул 9" спільно з групою WAR. Йдеться про знищення 3 ворожих броньовиків, радіолокаційної станції "Гармонь-М", автомобільного транспорту та удари по скупченню російської піхоти.

У ГУР показали останній заїзд "пропащого гонщика": дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно на Лиманському напрямку 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха знищила російський танк Т-80БВМ. Свою новітню машину окупанти заховали в промисловій будівлі.