Кадировські найманці використовують українських дітей для своєї пропаганди в Росії
Джерело:телеграм-канал "Київ оперативний"
Росія п'ятнадцятий день повномасштабно атакує Україну. Разом з військовими окупантами працює пропаганда.
Кадировці опублікували фото, де вони начебто з дитиною українців. Вони написали, що їм принесли квіти.
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Представник кадировців написав, що діти дякують їм "за добро та допомогу".
Злочини кадировців
У Запорізькій області кадировці розстріляли працівників Укрпошти. Через постійний вогонь автомобіль з вбитими людьми стоїть серед поля. Тіла людей неможливо евакуювати.
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що кадировці тероризують мирних жителів у Київській області. Вони стріляли по мирному населенню в селі Мила.
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