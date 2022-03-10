Кадировські найманці використовують українських дітей для своєї пропаганди в Росії

Росія п'ятнадцятий день повномасштабно атакує Україну. Разом з військовими окупантами працює пропаганда.

Кадировці опублікували фото, де вони начебто з дитиною українців. Вони написали, що їм принесли квіти.

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Представник кадировців написав, що діти дякують їм "за добро та допомогу".

Злочини кадировців

У Запорізькій області кадировці розстріляли працівників Укрпошти. Через постійний вогонь автомобіль з вбитими людьми стоїть серед поля. Тіла людей неможливо евакуювати.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що кадировці тероризують мирних жителів у Київській області. Вони стріляли по мирному населенню в селі Мила.

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