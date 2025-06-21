Автоматна черга просто з вікна: як кадирівці "розважаються" на Запорізькій АЕС

Після захоплення Запорізької АЕС на території об'єкта перебуває чимало окупантів. Серед них є і кадирівці, які хазяйнують там, вчиняючи страшні речі.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, підкресливши, як безвідповідально посіпаки Рамзана Кадирова "розважаються" на ЗАЕС. Крім того, є інформація, що окупанти мають намір перезапустити атомну електростанцію.

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Кадирівці на ЗАЕС

Кореспондент зауважив, що "веселі підопічні Кадирова" з автомата стріляють із вікна інженерного корпусу Запорізької атомної електростанції задля розваги.

Росіяни завжди кричать, що українці начебто тероризують ЗАЕС, але насправді присутність великої кількості неадекватних людей (російських військових – 24 Канал) зі зброєю на території атомної електростанції може призвести до яких завгодно наслідків,

– сказав він.

Кадирівці знімають відео своїх безглуздих розваг з автоматами у приміщеннях ЗАЕС.

Ситуація на АЕС

Росіяни, ймовірно, мають на меті перезапустити окуповану Запорізьку атомну електростанцію, щоб під'єднати її до своєї мережі.

Однак на території, де постійні блекаути, щось перепід'єднати, тим більше АЕС, практично неможливо,

– зазначив кореспондент із Запоріжжя.

Українські атомні експерти скептично ставляться до того, що окупантам вдасться приєднати ЗАЕС до своєї мережі. Проте, за його словами, якщо Владімір Путін віддасть наказ це робити, то росіяни будуть підкорятись.

До слова, очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Росії не вдасться найближчим часом відновити роботу захопленої Запорізької АЕС. Для перезапуску станції потрібно забезпечити подачу води з Дніпра та провести технічну перевірку обладнання, яке не функціонує вже три роки. Попри заяви про підготовку, Гроссі наголосив, що процес запуску ще дуже далекий від реалізації.