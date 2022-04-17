Кадирівці в Маріуполі обстрілюють будинки в районі, який давно під їхньою окупацією
Джерело:Петро Андрющенко в телеграмі
Кадирівці в Україні показали своє справжнє обличчя, яке не видавалось таким страшним, як малювали. Втім, у Маріуполі вони таки чинять підлі звірства.
Вони розстрілюють з танка багатоповерхівки в районах Маріуполя, які вже давно окупували. Про цей факт розповів заступник мера міста Петро Андрющенко.
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Якщо ви думаєте, що тік-ток військо "кадирівців" воює лише автоматами з пустими вікнами, то це не так. Новий рівень – підігнати танк і розстрілювати багатоповерхівки в районі, який вже окупований,
– каже він.
Андрющенко показав відповідне відео. На ньому зображена частина Лівобережного району Маріуполя, що найближча до Східного. Постріли були в бік будинків, де немає наших захисників не менш 20 днів.
Андрющенко наголошує, що гарне відео для них важливіше за життя маріупольців.
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