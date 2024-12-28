Путін пробачає Кадирову будь-які злочини, але є один виняток

У Казахстані сталася катастрофа – впав літак Embraer 190. Є підозри, що Росія, зокрема чеченські сили Рамзана Кадирова, причетні до цього. Ймовірно, російська ППО збила повітряне судно із пасажирами.

Є припущення, що саме чеченські сили протиповітряної оборони збили літак Embraer 190, який летів з Баку у Грозний. Політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що не буде ніяких наслідків для Кадирова, якщо це підтвердиться.

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Влада Кадирова у Росії

Ігор Ейдман зауважив, що Рамзану Кадирову сходило з рук дуже багато жахливих злочинів, тому, ймовірно, причетність до збиття літака у Казахстані не стане винятком.

Кадирову можна все, якщо це не стосується Владіміра Путіна. Диктатор прощає йому багато, але інтереси власного гаманця йому важливіші,

– наголосив політолог.

На його думку, ситуація доволі незрозуміла, адже невідомо, як розвиватиметься протистояння Кадирова із силовиками. Вони можуть спробувати усунути його від влади, зважаючи на новини про авіакатастрофу.

Важливо! Політолог Максим Несвітайлов вважає, що становище глави Чечні Рамзана Кадирова може похитнутись через збиття азербайджанського літака. Ця ситуація може його змусити піти на поступки Азербайджану, що серйозно вплине на політичний статус.

Ейдман вважає, що союзниками лідер Чечні є лише росгвардія, а всі інші силовики його запеклі вороги. Тому все залежить від Путіна, за яким останнє слово щодо долі Кадирова.