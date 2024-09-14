Боєць ЗСУ розповів, чому росіяни заводять підрозділ "Ахмат" у район Вовчанська

Сили оборони на Харківському напрямку дають потужну відсіч окупантам. Попри чисельну перевагу росіян, противник має серйозні внутрішні проблеми пов'язані з управлінням особового складу.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, що на відтинок від Глибокого до Вовчанська Росія перекидає підрозділи "Ахмат". Він підкреслив, що не варто недооцінювати спроможності цього угруповання.

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Російське військо невмотивоване

Юрій Федоренко зауважив, що у підрозділі "Ахмат" є гарно підготовлені військові, які вміють виконувати бойові завдання. Їхня концентрація не надто велика, однак це не знижує їхню ефективність.

"Ахмат" заводять туди, де серед російських окупаційних військ є певні дисциплінарні незгоди. Солдати відмовляються виконувати бойові завдання – йти вперед,

– зауважив командир батальйону.

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Він пояснив це тим, що Сили оборони об'єднаною роботою дають дуже потужну відсіч противнику. Саме в такі моменти Росія скеровує підрозділи "Ахмат", які мають завдання "донести" російським військовим, що "краще загинути на полі бою, ніж не піти в бій".

Росіянам "подобається", коли їх шикують кадирівці та знущаються з них. Як наслідок інтенсивність бойових дій посилюється, але, за моїм переконанням, ініціатива на відтинку Вовчанськ – Глибоке у руках Сил оборони,

– наголосив Федоренко.