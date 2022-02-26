"Кадирівців" немає: ЗСУ спростували фейк про перекидання російських сил з Чечні в Україну

Українським користувачам надходять повідомлення щодо підготовки перекидання російських сил з Чечні для участі у бойових діях. Інформація такого характеру створена винятково для деморалізації населення.

"Кадирівців" на території України немає

У ЗСУ наголосили, що так звані "кадирівці" не заходили на територію нашої держави. Про це у своєму телеграм-каналі написав український офіцер Анатолій Штефан з позивним "Штірліц".

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Пам'ятайте: наші Збройні сили та територіальна оборона – це щит і меч України, який переможе будь-якого ворога! Тому не звертайте уваги на такі повідомлення (як про перекидання "кадирівців") і не піддавайтеся паніці!

– додав Анатолій "Штірліц".

Водночас варто зазначити, що єдиний чеченський батальйон, який нині перебуває в Україні, – імені Джохара Дудаєва. Вони вже восьмий рік беруть активну участь у військових діях на Донбасі, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет української держави.

Текст публікації Анатолія "Штірліца":

В особисті повідомлення українських користувачів різних месенджерів масовано надходять повідомлення щодо підготовки перекидання російських сил з Чечні для участі в бойових діях на території України.

Нагадуємо, що чеченський батальйон імені Джохара Дудаєва воює на Донбасі на стороні України вже 8 років, а так звані кадирівці в Україну не заходили.

Повідомлення такого характеру створені винятково для деморалізації населення України!

Пам'ятайте: наші Збройні сили та територіальна оборона – це щит і меч України, який переможе будь-якого ворога! Тому не звертайте уваги на такі повідомлення та не піддавайтеся паніці!

Бережіть свої життя! Все буде Україна!

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