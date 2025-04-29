Як Кадиров і Кабаєва пов'язані з бізнесом на ТОТ України: хакери зламали пошту "завгоспа" Кремля

Хакери отримали доступ до особистої пошти заступника міністра оборони Росії Павла Фрадкова. Він є сином прем'єра 2004 – 2007 років країни-агресорки Міхаїла Фрадкова і братом Петра Фрадкова.

Останній – глава "Промсвязьбанку". Як виявилося, через цей банк росіяни фінансують діяльність на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міжнародну розвідувальну спільноту InformNapalm та дані CYBINT від української хакерської групи "256 Кібер Штурмова".

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Кремлівський сімейний клан Фрадкових

Міхаїл Фрадков був російським прем'єром під час другого терміну Путіна та досі залишається близьким до нього.

Він майже 10 років (у 2006 – 2017 роках) керував Службою зовнішньої розвідки Росії, а потім – Інститутом стратегічних досліджень.

Його син Пьотр очолює "Промсвязьбанк", який є ключовим для російської оборонки, а Павєл служив у МЗС та ФСБ, з 2015 року працював першим заступником глави в Управлінні справами президента, а з 17 червня 2024 – заступником новопризначеного міністра оборони Андрєя Бєлоусова.

Саме особисті документи Павла Фрадкова та його сім'ї потрапили до рук хакерів, а згодом були передані Силам оборони України.

Чим займається "завгосп для еліти" Павєл Франков

У InformNapalm зауважили, що Павєл Фрадков – "завгосп для еліти".

Такою є специфіка установи, де той працював найдовше – Управління справами президента Росії. Незважаючи на назву, структура займається не так розпорядком дня Путіна, як є одним із великих розпорядників держмайна Росії. Управління справами володіє майновими комплексами, зокрема, у престижних для Росії місцях, як підмосковна Рубльовка або Сочі. Окрім того, саме цій установі належить значна частина нерухомості колишнього СРСР за кордоном – зокрема, квартири та будинки у європейських столицях. УСП РФ не просто тримає все це майно у власності, але й активно торгує ним, будує, ремонтує та здає в оренду,

– розповіли там.

З огляду на це, Фрадков займався розподілом дач між російськими бюрократами. Серед прикладів його діяльності на посаді – "урочисте відкриття більярдної в готелі для турнірів за участі політичних діячів".

Щоправда, займався він й серйознішими справами. Наприклад, у 2022 році цікавився в архіві Єфімом Брандманном – уродженцем Чернівців, а тепер громадянином Німеччини. Як виявилося, чоловік є довіреною особою Кремля в Європі та розпоряджається частиною майнового радянського спадку Росії.

На пошті Фрадкова знайшли факти лобіювання ним передачі певних майнових комплексів визначеним особам чи компаніям.

Окрім цієї діяльності, той контролював ремонти та будівництва всередині Росії. Цим він займається уже на своїй посаді у російському Міноборони.

Фрадков просуває компанії Кадирова і Кабаєвих на окупованих територіях України

Хакери, проаналізувавши архів Фрадкова, дійшли висновку, що теперішній міністр оборони Росії Бєлоусов займався питаннями війни ще задовго до свого формального призначення на посаду.

Зокрема, у червні 2022 року, бувши першим заступником прем'єра, він скликав нараду щодо бюджетного планування на 2023 – 2025 роки. Там був присутній й сам Фрадков як представник Управління справами президента.

Рівно через 2 роки Бєлоусов запросив його на посаду свого заступника. Після цього Фрадков й надалі продовжував опікуватися питаннями будівництва, управління нерухомим майном і земельними ресурсами.

Архів Фрадкова свідчить, що він активно зайнявся перерозподілом ринку на ввіреній ділянці. Частина документів стосується господарської діяльності росіян на окупованих територіях України у галузях будівництва і супутніх до неї,

– додали в InformNapalm.

Зокрема, хакери виявили, що у вересні 2024 Фрадков сам собі на відомчу пошту переслав листа із темою "По Украине" та прикріпленими документами із переліком 8 компаній, виділених різними кольорами та з приписками "Одобрены. Направлены в АП РФ", тобто в адміністрацію російського президента.

Деякі із них цікаві різким зростанням виторгу в 2024 році, як, до прикладу, "Стройотдел К" із Краснодару зі своїми 2 738%.

Як російська верхівка заробляє на окупованих територіях України

Якщо проаналізувати компанії зі списку Фрадкова, то можна зрозуміти, як російська верхівка заробляє на окупованих територіях.

У списку є ТОВ "ИРС 2000" із реєстрацією у Чечні. Його власник Султан Аббазович Усманов колись був серед керівників ТОВ "Грозныйгражданстрой", а це – один із великих підрядників у Чечні.

"Бізнес у сучасній Чечні має одну загальну властивість: усе належить клану Кадирових, але нічого юридично не зареєстровано на Кадирових", – зауважують аналітики.

Ще одна компанія, ТОВ "Еврострой-3" із Тюмені, також веде до Кадирова. Вона, до слова, збільшила свій річний виторг на 156%.

Напрямку пов'язати власницю цієї компанії Ільясову з Кадировим не вдалося, але в Тюмені працює його представництво, секретарем якого є успішний забудовник та власник компанії "Альянс-А" Адам Ільясов.

Однак неправдою було б писати, що кадировці "пилять" усі гроші російського бюджету, які виділяють на спорудження об'єктів на окупованих територіях України,

– зауважують у InformNapalm.

Там додають, що найцікавішою зі списку компаній є ТОВ "ПК "Промбетон"" під керівництвом Марата Ягфаровича Хайбуліна, яке розташоване у самому центрі Москви.

За тією адресою, як виявилося, розташовані переважно не підприємства, а громадські організації мусульман Росії. Що цікаво, серед них є так звана "МООРНД "Альянс цивілізаций"", президентом якої є Марат Вазіхович Кабаєв – батько співмешканки Путіна Аліни Кабаєвої.

Що контролює тесть Путіна Марат Кабаєв

Розвідникам вдалося встановити, що Кабаєв непрямо контролює компанії на зразок "ПК "Промбетон"", які "погоджені в АП", та ведуть бізнес на окупованих Росією територіях.

Тесть Путіна неодноразово насміхався над санкціями проти Росії та прямо говорив про свої плани вести бізнес на окупованих територіях України ще до повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Попри його висловлювання, на нього досі не накладено ніяких санкцій.

У будівництві обертається велика частина коштів російського бюджету, які витрачають на утримання окупованих територій України. Це виконує низку функцій. З одного боку, дає змогу російській верхівці "розпиляти" бюджетні кошти. З другого, залучення великої кількості робітників, які витрачають зарплату за місцем роботи, дає змогу бодай трохи знизити тягар від окупованих територій на російський бюджет,

– зауважують аналітики.

Пошта Фрадкова також демонструє – щоб працювати на окупованих територіях російським компаніям треба не лише хотіти цього, але й бути "погодженими в АП".

У цьому проявляється важливість санкцій. Вони змушують росіян змінювати одні юридичні особи на інші і цим самим сповільнюють або зупиняють постачання та співпраці.

"Іншими словами, нова "ТОВка" потребує часу на "погодження". А для таких як Кабаєв, санкції – це шкода для репутації і його зв'язкам з бізнесом в азійських країнах, чим він неабияк пишається", – підсумовують у InformNapalm.

Там сподіваються, що їхнє розслідування допоможе ввести санкції РНБО проти усіх згаданих у матеріалі фігурантів.