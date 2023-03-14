Кадиров боїться втратити прихильність Путіна, бо його бойовики насправді сидять по тилах, – ISW

Рамзан Кадиров хоче продемонструвати значущість свого регіону та себе особисто у політичній та військовій сфері Росії. Але під час зустрічі з Путіним 13 березня щодо соціально-економічних досягнень Чечні та внутрішніх подій республіки Кадиров помітно нервував.

Про це мовиться у звіті Інституті вивчення війни від 13 березня. На думку аналітиків, Володимир Путін може чинити тиск на Кадирова, щоб той збільшив кількість своїх бійців на фронті в Україні на тлі великих втрат ПВК "Вагнера".

Дивіться також Що з руками: Путін на зустрічі з Кадировим знову вперто тримався за стіл – промовисте відео

Рамзан Кадиров розповів Путіну про діяльність чеченських бойовиків в Україні та наголосив, що чеченці сумлінно виконують накази російського президента і "прагнуть діяти до переможного кінця". У відповідь Володимир Путін визнав заслуги "кадирівців" та похвалив їх лідера.

Кадиров відчуває тиск

На думку авторів звіту, напруга чеченського глави може говорити про те, що він відчуває тиск. На цей час "кадировці" не мають значного впливу на фронті в Україні. Чеченські війська переважно намагаються наступати в районі Білогорівки Луганської області, або ж виконують функції "правоохоронців" у тилових районах окупованих українських міст.

Таким чином, Кадиров може побоюватися, що він втрачає прихильність Путіна, тому що йому нічого показати з погляду бойових досягнень у Чечні, і, ймовірно, він сподівався виправити та зміцнити свою репутацію в ході цієї зустрічі,

– підсумували експерти.

У публікації також мовиться, що Володимир Путін, можливо, збирається натиснути на Кадирова, щоб той збільшив кількість чеченців у зоні бойових дій в Україні на тлі великих втрат ПВК "Вагнер" та інших російських сил.

Додамо, що одразу низка експертів та військових оглядачів припускають, що Рамзана Кадирова могли отруїти співробітники ФСБ і тепер він змушений лікуватися в Берліні. За словами Жданова, інформацію не підтверджено, проте на це вказують багато фактів.