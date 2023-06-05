Назріває новий батл: услід за Пригожиним Кадиров захотів відправити своїх бойовиків до Бєлгорода

Так званий голова Чечні Рамзан Кадиров вирішив долучитися до "флешмобу" з відправлення військ до Бєлгородської області. Так, він запропонував перекинути 70 тисяч кадирівців на захист Бєлгородщини від "ворогів".

Кадиров наголосив, що його військо нібито "чекає наказ від російського президента". Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також "Не треба цяцькатися й церемонитися": Кадиров погрожує помститися за атаку дронів на Москву

Кадиров пропонує відправити своїх солдатів на Бєлгородщину

Очільник Чечні зазначив, що загальна кількість чеченських бійців у батальйонах та полках силових і військових структур буцімто перевищує 70 тисяч осіб. За його словами, всі вони нібито "пройшли підготовку у російському університеті спецназу", а також мають "екіпіровані новітньою зброєю".

Кадиров також зазначив, що його солдати "готові виконати будь-який наказ верховного головнокомандувача Росії". Чеченський голова вважає, що це все потрібно "заради захисту нашої держави та громадян".

Наостанок він додав, що відправлення кадирівців у Бєлгородську область "було б гарним рішенням". Тому він та його військові нібито "готові та чекають наказу".

Пригожин також хоче перекинути вагнерівців до Бєлгорода

Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин пригрозив російському військовому командуванню, що відправить своїх найманців у Бєлгородську область.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни Пригожин може переслідувати одразу кілька цілей. Це можу бути самопіар, або ж бажання перекинути військо туди, де тривають більш скромні бойові дії.

Крім цього, "кухар Путіна" зазначив, що його найманці буцімто мають бажання "захистити російський народ". Мовляв, ПВК оборонятиме кордон Росії, виконуючи роботу міноборони.

Між Пригожиним та Кадировим спалахнув конфлікт