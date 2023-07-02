Довго жити не хочемо, – Кадиров вийшов у прямий ефір після чуток про смертельну хворобу
Рамзан Кадиров виявився живим. Щоб це підтвердити глава Чечні вирішив вийти у прямий ефір. Правда, зробив це у забороненій у Росії соцмережі інстаграм.
Причому ефір він провів не сам, а з депутатом держдуми Адамом Деліхмановим, передає 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ. Своєю появою Рамзан Кадиров спробував спростувати чутки про те, що він смертельно хворий.
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Невже Кадирова оцифрували?
Ми живемо потихеньку. Довго жити ми все одно не хочемо. Коротко, але гідно житимемо,
– сказав Кадиров під час прямого ефіру.
Кадиров намагається довести, що живий: дивіться відео
Зауважимо, що його сторінка заблокована для нас, тому ми можемо лише послатися на відео, яке гуляє мережею. Його виклали у телеграм-каналі ЧДТРК "Грозний".
Цікаво, що напередодні у мережі поширювалася інформація про погіршення стану здоров'я Кадирова. Також ходили чутки, що після повідомлення про поранення зник з радарів Деліхманов.
З іншого боку, ми не виключаємо, що перед нами не справжні Кадиров і Деліхманов. Можливо, їх оцифрували і тепер нам демонструють голограму глави Чечні та депутата держдуми.
У Кадирова проблеми зі здоров'ям: що відомо
- Власне, ЗМІ нагадали про нещодавню поїздку Путіна до Дагестану. Мовляв, тоді президент Росії віддав розпорядження про надання медичної допомоги "Дон-Дону". Правда, цю інформацію ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати.
Надходить інформація, що Кадиров перебуває при смерті й вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає. Не виключено, що це його останні дні,
– заявив прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов.
- За його словами, на селекторній нараді Кадирова не було. І це попри те, що її організовував бункерний дід. Цікаво, що присутніми були всі інші очільники Північно-Кавказьких республік.
- Кадирова на засіданні представляв його племінник Хамзат Кадиров. Він заявив, що його дядько перебуває у Москві у відрядженні. І що він передав привітати народ від свого імені, додав Абдурахманов.
- Цікаво, що підігрів чутки про захворювання диктатора його син. Адам Кадиров опублікував світлину в інстаграмі, на якій він позує з батьком. Супроводив її текстом: "Хай береже Вас Всевишній, шановний Рамзан Ахматович".