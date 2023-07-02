Довго жити не хочемо, – Кадиров вийшов у прямий ефір після чуток про смертельну хворобу

Рамзан Кадиров виявився живим. Щоб це підтвердити глава Чечні вирішив вийти у прямий ефір. Правда, зробив це у забороненій у Росії соцмережі інстаграм.

Причому ефір він провів не сам, а з депутатом держдуми Адамом Деліхмановим, передає 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ. Своєю появою Рамзан Кадиров спробував спростувати чутки про те, що він смертельно хворий.

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Невже Кадирова оцифрували?

Ми живемо потихеньку. Довго жити ми все одно не хочемо. Коротко, але гідно житимемо,

– сказав Кадиров під час прямого ефіру.

Кадиров намагається довести, що живий: дивіться відео

Зауважимо, що його сторінка заблокована для нас, тому ми можемо лише послатися на відео, яке гуляє мережею. Його виклали у телеграм-каналі ЧДТРК "Грозний".

Цікаво, що напередодні у мережі поширювалася інформація про погіршення стану здоров'я Кадирова. Також ходили чутки, що після повідомлення про поранення зник з радарів Деліхманов.

З іншого боку, ми не виключаємо, що перед нами не справжні Кадиров і Деліхманов. Можливо, їх оцифрували і тепер нам демонструють голограму глави Чечні та депутата держдуми.

У Кадирова проблеми зі здоров'ям: що відомо

Власне, ЗМІ нагадали про нещодавню поїздку Путіна до Дагестану. Мовляв, тоді президент Росії віддав розпорядження про надання медичної допомоги "Дон-Дону". Правда, цю інформацію ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати.

Надходить інформація, що Кадиров перебуває при смерті й вже не розмовляє. Нирки остаточно відмовили, діаліз не допомагає. Не виключено, що це його останні дні,

– заявив прихильник незалежної Ічкерії Тумсо Абдурахманов.