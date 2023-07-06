Він у плачевному стані: що насправді зі здоров'ям Кадирова та чому вийшов на зв'язок

Тривала відсутність в публічному просторі ставленика Москви Рамзана Кадирова продовжує підігрівати чутки про його можливу хворобу. Фото, яким чеченський узурпатор спробував перекрити ці чутки, не переконало нікого.

Про це 24 Каналу розповів голова уряду Чеченської республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. На його думку, Кадирова використовують російські куратори для утримання спокою в регіоні.

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Хвороба Кадирова реальна

За інформацією Закаєва, правій руці Кадирова Адаму Демільханову, який був поранений в Україні, ампутували ногу. Кадри, які опублікував Кадиров, свідчать про те, що його здоров’я під великим питанням.

Не викликають сумнівів і проблеми зі здоров’ям Кадирова. Хоча конкретики щодо його діагнозу голова чеченського уряду у вигнанні не має.

"Це фото, яке опублікував Кадиров, було зроблене з ініціативи залежних від нього людей. Адже спростування хвороби Кадирова дозволить його кураторам довше протриматись на своїх посадах", – переконаний Закаєв.

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