Кадиров китайською закликав мусульман повстати проти НАТО

19 грудня 2022, 17:27
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Очільник Чечні Рамзан Кадиров закликав мусульман всього світу об’єднатися проти НАТО. Звернення було опубліковане китайською мовою.

Повідомлення із закликом було опубліковане в Telegram-каналі голови Чечні, передає 24 канал. Кадиров запевняє мусульман, що НАТО "скоро прийде топтати їхню батьківщину" і закликає "стати на один бік із братами".

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Про що йдеться у повідомленні

Очільник Чечні запевняє, що за останні 100 років Сполучені Штати і Європа організували десятки воєн, військових переворотів і вторгнень.

Мільйони мирних жителів стали їхніми жертвами. Хоча наразі вони несуть ще страшнішу загрозу, руйнуючи всі моральні цінності, які сформовані народами всіх країн за час існування людства...
 –  впевнений Рамзан Кадиров.

За словами голови Чечні, НАТО загрожує існуванню всього світу, але Росія кинула виклик цьому "злу" і впевнено рухається до перемоги.

Кадиров звернувся до мусульман китайською мовою: дивіться відео

Кадиров "дав у штангу"

На думку політолога Ігоря Рейтировича, Кадриров намагається таким чином підвищити свою важливість та суб’єктність, вже навіть не в форматі Росії, а всієї планети. Але з китайською мовою і зверненням до мусульман він трохи "дав у штангу".

"Якщо ми подивимося на мусульман, які живуть на території Китаю, то їх, як правило, уряд країни придушує. І вони явно проти НАТО виступати не будуть, бо мріють про зовсім інші речі позбутися гніту з боку центральної китайської влади. І НАТО, можливо, розглядають в якості якоїсь допомоги для себе", вважає Ігор Рейтирович.

За словами політолога, у Кадирова якісь дуже "розумні" радники, які вирішили хайпонути таким чином. І цей заклик треба розглядати з точки зору намагань Кадирова щось про себе сказати, якось нагадати.

Він вже не записує ролики про війну в Україні. Тому що виглядає відверто смішно, в тому числі безпосередньо на території самої Росії,
говорить Рейтирович.

Епатаж — єдине, що залишилося у Кадирова

На думку політолога, радники голови Чечні шукають різні механізми, щоб з одного боку потішити "его" свого начальника Кадирова, а з іншого вони дійсно вважають, що з такими заявами він стає суб’єктною політичною фігурою.

"Вони передають натяк для російських політичних еліт, що, мовляв, коли у нас тут почнеться в майбутньому боротьба за владу після відходу Путіна, Рамзан Кадиров претендуватиме на якусь дуже важливу роль. Можливо не на очільника Росії, але свого він не віддасть і буде триматися за те, що здобув за останні 20 років", пояснив Ігор Рейтирович.

Політолог вважає, що це не остання заява Кадирова. Далі, можливо, будуть заяви іншими мовами чи до представників різних країн та континентів.

Цей епатаж єдине, що в нього залишилося. І коли у тебе немає реальних механізмів впливати на те, що відбувається у світі, то залишається записувати якісь д*більні ролики, і думати, що це принесе тобі якусь користь. Але це приносить виключно сміх,
завершив Ігор Рейтирович.

Останні новини про Кадирова і його оточення

  • На початку російського вторгнення в Україну Рамзан Кадиров отримав завдання від Владіміра Путіна вбити президента України Володимира Зеленського.
  • До нового пакету санкцій Євросоюзу потрапили доньки та племінник Кадирова.
  • Угруповання кадирівців-наркоторговців налагодили масштабну схему постачання різноманітних заборонених речовин із Росії на тимчасово окуповані території Донбасу.

 

Автор: Андрій Губін