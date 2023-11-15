Кадиров може готуватися до розпаду Росії, – Гудков пояснив, які дії вказують на це
Рамзан Кадиров подарував чергову посаду, але тепер уже старшому сину Ахмату, якому нещодавно виповнилося лише 18 років. Його так званий "очільник" Чечні призначив першим заступником міністра республіки з фізичної культури, спорту та молодіжної політики.
Таким чином Кадиров може готуватися до розпаду Росії, укріплюючи позиції своєї родини. Це в розмові з 24 Каналом припустив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
Дивіться також Кадиров провокує Путіна: чому глава Кремля не реагує на його зухвалі дії
Кадиризація Росії
Рамзан Кадиров активно призначає членів своєї родини на різноманітні державні посади у Чечні. За словами Геннадія Гудкова, у нього є карт-бланш особисто від Путіна.
"Я хвилююся, що робитиме Кадиров, коли закінчаться родичі. Я думаю, почне призначати на посади своїх домашніх улюбленців – котів, собак. До цього його маразм дійде, якщо хлопці стають міністрами. Це ноу-хау Кадирова. Не знаємо таких прецедентів, щоб система родинної влади виглядала так карикатурно", – зазначив опозиційний політик.
Геннадій Гудков про наміри Кадирова: дивитись відео
Утім, таким чином Кадиров може готуватися до розпаду Росії, укріплюючи на посадах членів своєї родини. Він створює резерви, формує збройні підрозділи, просить у Путіна додаткову зброю та системи ППО.
Він готується до негативних сценаріїв. В нього є відчуття на загрози своїй безпеці. Тому так себе поводить, що про всяк випадок готується до розпаду (Росії – 24 канал). Він розуміє, що ворогів у нього безмежно. Врятувати його може серйозне військо і надійні люди на всіх посадах,
– пояснив Гудков.
Кому Кадиров дарує посади: останні призначення
- Свого 15-річного сина Адама Рамзан Кадиров призначив на посаду начальника відділу забезпечення безпеки глави Чечні. Таку ж посаду так званий глава республіки обіймав за правління свого батька.
- Згодом Адама Кадирова нагородили двома орденами. Один з них – за особистий вклад в розвиток міжнаціональної та міжрегіональної єдності.
- Свою доньку Айшат, коли їй був 21 рік, Кадиров призначив на посаду першого заступника міністра культури Чечні. До цього вона у 17 років очолювала модний дім, який заснувала її матір. Припускають, що вона може зайняти посаду свого батька.