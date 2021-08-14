Кадиров переміг у конкурсі репортерів Чечні: за "ексклюзиви" отримав 45 тисяч рублів

Глава Чечні Рамзан Кадиров переміг у конкурсі мобільних репортерів чеченської державної ТРК. Його відео назвали "якісним контентом, що сприяє висвітленню подій в регіоні", втім, нікому не показали.

Нагородив Рамзана Кадирова міністр Чечні з національної політики та преси Ахмед Дудаєв. Премію одіозному діячу присудили завдяки "найексклюзивнішим репортажам з важкодоступних місць".

Тим часом На картах Apple в Україні Чечню позначили як "Чеченська Республіка Ічкерія"

"Ексклюзивний контент для розвитку Чечні"

Саме так схарактеризувала відео Кадирова Чеченська державна телерадіокомпанія "Грозний". Його відео назвали такими, що висвітлюють події в регіоні.

Кадиров начебто неодноразово виступав як мобільний репортер чеченської телерадіокомпанії. Самих відео репортажів Кадиров телерадіокомпанія чомусь не показує, однак є відео, як Кадирову вручають цю премію. На кадрах також видно і жовтого папужку, який гризе папірчик із премією господаря.

Як Кадирова нагородили премією за відео папужки



Папужка Кадирова, якого він показав в ефірі / Скриншот з відео