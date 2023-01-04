Кадиров пішов на другий план, – Гудков назвав нового фаворита Путіна

Ватажок окупованої Чечні Рамзан Кадиров останнім часом відійшов на другий план. Натомість замість нього ключову роль "крутого перця" грає ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин.

Про те, що Пригожин став "крутішим" за Кадирова в Росії, в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Кадиров останнім часом "скис".

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Співрозмовник наголошує, що Рамзан Кадиров "зблід" і відійшов на другий план. Натомість Євгеній Пригожин, попри кримінальну сутність і бандитський гонор, "набрав очки".

Дуже багато. Я думаю, що й у самого Путіна. Він продовжує їх набирати. Мені здається, що зараз з цієї абсолютно не солодкої парочки він має вигляд головної дійової особи,

– переконаний Геннадій Гудков.

Він вважає, що Євгеній Пригожин нині має значно більшу підтримку особисто від Путіна, ніж Кадиров. Мабуть, справа в тім, що останній нині має менше значення для Владіміра Путіна.

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"Тобто, коли важливішою була ситуація на Кавказі, то був Кадиров дуже важливий. А зараз, коли ключове питання – це битва за долю Путіна в Україні, то Пригожин тут грає значно важливішу роль, ніж Кадиров", – пояснив російський опозиційний політик.

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