Кадиров розсмішив мережу черговою заявою про взяття Києва і показав, як добиратиметься

Рамзан Кадиров – блазень Владіміра Путіна. Тож не дивно, що він продовжує знімати ролики, які мали б буцімто показати всю силу його війська. Насправді ж, вони демонструють його недолугість.

Цього разу Кадиров вирішив погрожувати Києву. Причому робить це він верхи на танку Т-72. Мовляв, то значно краща машина, ніж оці ваші американські Abrams. Але такі заяви так званого глави Чечні лише курям на сміх.

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Сота погроза піти на Київ

У 30-секундному ролику Кадиров, яким і близько не пахне на передовій, катається на буцімто модернізованому Т-72. У своєму телеграм-каналі він хизується, що ця бойова машина – ледь не "Майбах" серед танків. Ось пряма мова:

"Вдосконалений, покращений! З комфортом та зручністю "Майбаха". Тут навіть є камера заднього ходу, щоб ненароком не задавити когось, або навіть навпаки, саме задавити, якщо виникне потреба".

Кадиров знову погрожує піти на Київ: дивіться відео

Ясна річ, що не минулося без чергової жалюгідної спроби погрожувати Києву. Мовляв, на такому танку Кадиров піде на столицю. Ох, який уже раз за рахунком цей блазень погрожує напасти на Київ. Ми вже збилися з ліку.

На такому танку в'їжджатимемо в Київ і проводитимемо денацифікацію, попутно розколюючи Abrams як горішки! Чекайте!

– поділився вологою мрією він.

Кадиров – типовий балабол