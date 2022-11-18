Кадиров посилює владу на окупованому Донбасі, – розвідка

Чеченський бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей. Місцеві колаборанти вже надали йому звання "героя".

Як зазначає українська розвідка, впливу чеченського бойовика сприяє велика кількість кадировців, переважна частина яких перебуває в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно мародерять регіон, вивозячи до Чечні техніку з підприємств та різні коштовності.

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Що вимагає окупаційна влада від кадирівців

Також зазначають, що в Луганську був призначений лояльний до Кадирова прокурор Глєб Міхайлов з Дагестану, який привіз своїх прокурорів.

Його завданням буде, окрім репресій, легалізувати злочини кадировців в області. Першим результатом співробітництва стала відправка в Чечню на "військово-патріотичне виховання" 200 підлітків. Дітей привезли до республіки за федеральною програмою "Підлітки Росії".

Кадиров повідомив, з ними проводитиметься "профілактична робота з метою військово-патріотичного виховання".

Чеченці масово їдуть у Донецьк

Розвідка інформує про те, що в Донецьку майже постійно перебувають делегації з Чечні, які контролюють виконання гауляйтерами регіону своїх обов'язків перед Кадировим.

Зокрема протягом тижня в Донецьк приїздили міністр інформації Чечні Ахмет Дудаєв, депутат парламенту Чечні Джамалай Закрієв та радник Кадирова Умар Даудов. Також в окуповане місто приїздила чеченська співачка Еліна Муртазова.

За своє "заступництво" Кадиров вже отримав "героя" від рук колаборантів Пушиліна та Пасічника.

Кадирову світить довічне ув'язнення

Рамзана Кадирова в Україні оголосили у розшук. Ватажок окупованої Чечні "зник" ще у вересні.

Згідно зі статтями обвинувачення, йому світить від 10 років ув'язнення і аж до довічного. Відповідні дані опубліковані в базі розшуку МВС.

Служба безпеки України оголосила Рамзана Кадирова у розшук через те, що він переховується від органів досудового розслідування.

Рамзан Кадиров у відповідь СБУ сказав, що він нібито "сам приїде", "накаже за всі злочини", бо він "знищує" українців.

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