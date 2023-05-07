"Рокіровка" Кадирова та Пригожина в Бахмуті: ISW проаналізував, чого вони добиваються

Євген Пригожин та Рамзан Кадиров заявили, що у Бахмуті зміняться окупаційні війська. Замість вагнерівців планують прийти кадировці.

В Інституті вивчення війни проаналізували, що приховується за зверненнями Пригожина та Кадирова.

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Вагнерівці хочуть вийти з Бахмута

6 травня Пригожин опублікував листа міністру оборони Росії Сергію Шойгу, в якому йдеться, що "Вагнер" передасть свої позиції підрозділам "Ахмата" рівно опівночі 10 травня. Тоді, за словами Пригожина, "Вагнер" повністю вичерпає свій бойовий потенціал.

Пригожин висловив упевненість, що сили "Ахмата" зможуть захопити частину міста, яка залишається під контролем України.

Кадиров у відповідь заявив, що надіслав листа Володимиру Путіну, у якому повідомив про готовність взяти Бахмут, і заявив, що чеченські підрозділи вже розробляють із Міноборони Росії стратегію, як помінятися позиціями з ПВК "Вагнера".

Пригожин та Кадиров лише виграють з цієї ситуації

Аналітики вважають, що Пригожин і Кадиров, ймовірно, прагнуть представити Міноборони Росії та регулярні російські війська неефективними й покласти провину за будь-які невдачі Росії в районі Бахмуту на Міністерство.

Це рішення відображає недовіру Пригожина до російського військового командування. Цим він позиціює себе як незалежного від російського військового істеблішменту, що дозволяє йому "зберегти обличчя", якщо сили "Вагнера" не зможуть захопити Бахмут,

– пишуть в ISW.

Кадиров, своєю чергою, міг би отримати репутаційну вигоду від вступу у таку гучну операцію. Зміна військових сил у Бахмуті також може створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони Росії в майбутніх невдачах.

Якщо сили "Ахмата" зіткнуться з тими ж труднощами, що й війська "Вагнера", і не зможуть повністю захопити Бахмут, Пригожин та Кадиров можуть звинуватити Міноборони в нездатності адекватно підтримувати їхні зусилля,

– мовиться в повідомленні.

Також, як альтернатива, якщо Міноборони Росії завадить силам "Ахмата" помінятись з "Вагнера" (оскільки неясно, чи зможуть Пригожин і Кадиров виконати цей маневр без будь-якої підтримки МО, як вони заявляють), обидві групи, ймовірно, висуватимуть гіпотезу про те, що якби Міністерство підтримало маневр, кадировці швидко захопили б Бахмут.

В Інституті вивчення війни зауважили, що навіть якщо потенційне розгортання кадировців у Бахмуті могло б дещо покращити становище Росії під Бахмутом, заяви Пригожина і Кадирова сильно перебільшені.

Припущення Кадирова про те, що "Ахмат" зможе швидко просунутися до Бахмута і зайняти його "за лічені години", є типовими кадировськими хвастощами й ігноруванням тактичної ситуації в Бахмуті. Крім того, припущення Пригожина про те, що "Вагнер" втратить свій бойовий потенціал рівно опівночі 10 травня, є риторичним пунктом, обраним для того, щоб уникнути відступу до Дня Перемоги 9 травня – збройні сили не виснажують всі свої бойові можливості в одну мить,

– зауважили аналітики.

У Міноборони досі не відреагували

Міноборони Росії ще не відреагувало на скоординовані заяви Пригожина та Кадирова про Бахмут. Тож є підозра, що для відомства це було несподівано і невигідно. У російських сил, ймовірно, немає резервів, які вони могли б направити в Бахмут замість вагнерівців.

Ба більше, Міноборони Росії продовжує стверджувати, що повітряно-десантні війська Росії захищають фланги навколо Бахмута, проте ISW не зафіксувала елементів їхньої присутності.

Мовчання Міноборони, ймовірно, відображає свідоме рішення не компенсувати деградацію "Вагнера" і не заспокоювати очікуваний гнів Пригожина, хоча відсутність реакції дає Пригожину більше простору для маневру, щоб сформувати спільну реакцію зниження пріоритетності наступу на Бахмут,

– вважають експерти.