Кадиров тепер на боці міноборони Росії, – Фейгін про конфлікт глави Чечні з Пригожиним

Все частіше у Росії виникають конфлікти між різноманітними угрупуваннями, що наближені до Путіна. Зокрема конфлікт Кадирова та Пригожина базується на корисливих мотивах путінських прихвоснів.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, юрист, блогер Марк Фейгін. Він зазначив, що звинувачення від Кадирова на адресу Пригожина, пов’язані з особистим проханням Шойгу та Гєрасімова.

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Кадиров не врахував свої можливості

За словами Фейгіна, між Кадировим та Пригожиним набагато серйозніший конфлікт, ніж ми бачимо. Це почалось ще напередодні 9 травня, коли Пригожин пригрозив піти з Бахмута через "снарядний голод". Після цього, Кадиров заявив про намір замінити вагнерівців.

"Між Кадировим та російським міноборони є певні довірливі стосунки і його могли попросити утихомирити Пригожина. Але він не врахував свої реальні можливості. Ви лише гляньте, якою була відповідь – кострубаті понти не пройшли", – розповів російський опозиціонер.

Марк Фейгін про конфлікт між Кадировим та Пригожиним: дивитись відео

Конфлікту не уникнути

Відповідь Пригожина є певною заявкою на кримінальну першість серед кланів в Росії. Він недаремно розгортає систему так званих "Вагнер-центрів" по країні, щоб вербувати нових прихильників серед етнічних росіян. В майбутньому вони братимуть участь у боротьбі за переділ сфер впливу в Росії.

"Конфлікту не уникнути. Це боротьба за ресурси та впливи. Середовище "Вагнера" – це зеки, для яких когось вбити, як висякати носа. Саме тому, вони можуть перейняти контроль за російським бізнесом, який раніше належав людям Кадирова", – наголосив Фейгін.

Що відомо про конфлікт між Кадировим та Пригожиним