Кадиров – творіння Путіна: чи є він загрозою кремлівському диктатору

Може складатися враження, що Росія виділяє багато грошей Чечні, бо диктатор Владімір Путін боїться тамтешнього ватажка Рамзана Кадирова. Але це не так. Все дещо по-іншому.

Про це 24 Каналу розповів правозахисник, юрист Абубакар Янгулбаєв. За його словами, Кремль дійсно виділяє значні суми для самої Чечні. Регіон сильно "сидить" на цих грошах.

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Чи дійсно Путін боїться Кадирова

Як пояснив Янгулбаєв, Кадиров не має ніякої можливості впливати на Владіміра Путіна. Він не здатен вбити його чи здійснити замах. Росія виділяє значні гроші Чечні не через страх Путіна перед Кадировим.

Кадиров – це "створіння" Путіна. В психологічному сенсі він його виростив і став для нього "другим батьком",

– зазначив Янгулбаєв.

Кремль виділяє багато грошей Чечні, щоб тримати регіон в руках Кадирова та його влади, а також в складі країни. Адже відділення хоча б одного суб'єкта від Росії спричинить серйозні проблеми для режиму. Тоді інші "республіки" можуть спробувати здобути незалежність.

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Путін дає гроші, щоб годувати місцеву владу та армію. Це тримає Чечню в складі Росії. Звісно, і Кадирову перепадає. Це все йде більше на те, щоб утримувати диктатуру і насилля в регіоні. Але не через страх. Ні,

– зауважив Янгулбаєв.

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