Хто може стояти за конфліктом Кадирова з верхівкою Кремля

Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров розкритикував дії глави Слідчого комітету Росії Алєксандра Бастрикіна та міністра внутрішніх справ Росії Владіміра Колокольцева. Очевидно, ця заява була узгоджена із оточенням Владіміра Путіна.

Кадиров не може самостійно робити такі заяви, Кремль просто використовує його як "страшилку". Таку думку 24 Каналу озвучив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія в еміграції Ахмед Закаєв.

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Це не була самодіяльність

Ахмед Закаєв зазначив, що Кадиров створювався Путіним як "страшилка" не тільки для чеченського народу, а й для російських чиновників. Чеченського терориста Кремль використовує як силу яка буде чинити якісь злочинні дії щодо тих чи інших суб'єктів.

За його словами, заява Кадирова могла бути певною мірою узгоджена або з очільником Росгвардії Віктором Золотовим, або із кимось з адміністрації Путіна. Самостійно самопроголошений лідер Чечні не може робити таких заяв.

Для сторонніх це може здатись, що це була самодіяльність. Насправді це було погоджено з кимось з дуже серйозних людей, які займають позиції безпосередньо у вищому керівництві Росії,

– припустив голова уряду Чеченської республіки Ічкерія в еміграції.

Що про це відомо

Кадиров прокоментував справу 13-річного Мусліма Мурдієва, якого звинувачують у порушенні громадського порядку. Чеченський терорист заявив, що глава Слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін та міністр внутрішніх справ Росії Владімір Колокольцев винні у нападах на мігрантів і розриві Росії з Україною. За його словами, вони не справляються із завданнями, які їм дав Владімір Путін.