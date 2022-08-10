кадиров гратиме свою гру, – оглядач сказав, на що він піде після падіння режиму путіна
кремлівська пропаганда ймовірно змушує нинішнього очільника Чеченської Республіки рамзана кадирова робити безглузді заяви. Зокрема, погрожувати Україні та НАТО.
Проте Кадиров не є обмеженою людиною і розуміє, чим він займається. Про це для 24 каналу розповів російський політик та міжнародний оглядач Ілля Пономарьов.
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"Є певні кавказькі традиції та темперамент, які підштовхують його висловлювати лояльність кремлю, але це не визначає нічого. Я вважаю, коли почнеться (дестабілізація в росії – 24 канал), то пан Кадиров на 100% гратиме свою гру", – сказав Молчанов.
кремль боїться кадирова
Пономарьов сказав, що коли кремль впаде, то кадиров буде першим, хто оголошуватиме незалежність. Він зазначив – кремлівська верхівка побоюється очільника Чеченської Республіки.
Розуміють, що жодна спецслужба росії не захистить. У чеченців є гальма, щоб діяти, і всі це знають,
– сказав оглядач.
Дискредитувати Чечню
росія використовує у війні проти України представників корінних народів. Зокрема, чеченців. За словами політолога Михайла Басараба, кремль таким чином хоче унеможливити будь-які визвольні рухи на території, яку зараз контролює. володимир путін вирішив зробити чеченців одними з головних нападників на Україну, заплямувати їх кров'ю та показати найбільші звірства.
"Чечня – це найбільш болюче місце для путіна на карті росії. Це регіон, який першим розпочне свою національно-визвольну боротьбу", – вважає політолог.
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