Кадиров записав своїх синів у тікток-війська і набрехав, що вони на фронті у "жорстоких боях"

Глава Чечні Рамзан Кадиров розповідає, ніби його неповнолітні сини воюють в Україні. Ба більше, стверджує, мовляв, вони беруть участь у "жорстких боях".

Так, Кадиров виклав у своєму телеграм-каналі відео і написав, що його сини, Ахмат, Елі та Адам, воюють в Україні. Зауважимо, що хлопцям по 14 – 16 років, інформує 24 канал.

До речі "Починається реальна боротьба за владу": як до Кадирова і Пригожина ставиться ФСБ

Як "воюють" діти Кадирова

На відео підлітки невміло поводяться з різними типами зброї, стоячи у невеликому окопі, виритому на полі. На фоні чути активну перестрілку, але в кадрі нікого, окрім Чалаєва та дітей.

Натомість Кадиров розповідає справжній бойовик – мовляв, сини "допомогли забезпечити вогневе прикриття бійців, що наступали", а потім стали шукати членів ічкерійських батальйонів, які воюють на боці України.

У мережі кепкують, таке відчуття, що "під колоночку на полігончику працюють Тік ток воїни". Дійсно, можна припустити, що звуки стрілянини просто наклали монтажем.

Кадиров заявив, що його діти воюють на передовій: відео

Участь дітей у боях – воєнний злочин

Кадиров 3 жовтня анонсував, відправлення синів нібито "на найскладніші ділянки лінії зіткнення".

Нагадаємо, Конвенція ООН про права дитини, яку Росія ратифікувала, забороняє участь дітей віком до 15 років у бойових діях. Міжнародний кримінальний суд вважає це воєнним злочином. Однак для країни-агресорки плювати на міжнародні норми та закони – звична справа.

Дивіться також – Кадиров влаштував істерику від здачі Лимана: відео