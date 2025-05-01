Кадиров опублікував дивне відео про смерть і тільки посилив чутки про свій критичний стан

Очільник Чечні Рамзан Кадиров виклав відео, де він міркує про смерть. Таким чином він відповів на чутки про свою хворобу. Та ролик здивував росіян.

Деталі передає 24 Канал.

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Що за відео виклав Кадиров

Посіпака Кремля поділився своїми думками про земний шлях кожної людини. Та увагу привертає те, що ролик озвучено закадровим голосом. Тож Кадиров тільки погіршив ситуацію. Імовірно, росіяни намагалися приховати, що йому важко говорити.

До того ж у ролику Кадиров постає тільки до пояса. Він сумний і важко кліпає. А завдяки уповільненій зйомці не ясно, наскільки складно йому йти.

Дивіться відео Кадирова про смерть

Все частіше чую плітки про мою хворобу, мовляв, я вмираю, мені залишилося небагато. По-перше, хвороба і смерть – це шлях кожної людини. Ніхто з тих, хто живе, не пройшов цього шляху. По-друге, ні хвороба, ні погроза не вкорочують життя. Її довжину визначає лише той, хто дарував дихання. Якщо мені судилося прожити 50, 60 або 70 років, я їх проживу, як наказано, і ніхто не забере ні дня. А по-третє, ви як були пліткарями без мужності, що ховаються немов миші за кордоном, так і залишилися. Це ваша сутність,

– відповів Кадиров критикам.

У жовтні йому має виповнитися 49 років.

Нагадаємо, російські журналісти проаналізували, хто може стати наступником Кадирова.