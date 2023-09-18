Здоров’я Кадирова – це стабільність у Чечні, тож навіть плітки чинять неабиякий вплив, – ISW
Джерело:ISW
Тривале занепокоєння щодо здоров’я Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі підкреслює залежність Владіміра Путіна від нього. Він хвилюється через подальшу стабільність у Чечні.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Кадиров перебував у комі. Це викликало чутки про його поганий стан здоров’я серед російських "воєнкорів". Про це пише американський Інститут вивчення війни.
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Здоров’я Кадирова – стабільність у Чечні
За інформацією ISW, у відео 17 вересня Кадиров спростував чутки про стан свого здоров'я. Аналітики вважають, що дестабілізація правління Кадирова в Чечні стала б серйозним ударом для режиму Путіна, частково через те, наскільки важливим для ранньої популярності Путіна в Росії було встановлення стабільності в Чечні через жорстоку і кровопролитну війну.
Кадиров та інші російські чиновники можуть бути стурбовані тим, що триваючі чутки про його здоров’я вплинуть на довгострокову стабільність його та, відповідно, контролю Путіна над Чечнею,
– наголосили експерти.
Що відомо про хворобу Кадирова
- Кадиров не з'явився на важливому заході 21 лютого цього року, коли Путін зачитував послання до Федеральних зборів.
- Після цього почалися ширитись чутки, що Кадиров має проблеми з нирками і стан його здоров'я різко погіршився.
- Через хворобу Кадиров набрав вагу та у нього з'явились набряки.
- У липні Кадиров пішов у "щорічну оплачувану відпустку".
- До речі, чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв 17 вересня повідомив про смерть Кадирова. Наразі повідомлення Янгулбаєва в Росії не підтверджували.
- Натомість телеграм-канал, який пов'язаний з Кадировим, намагається переконати, що з так званим лідером Чечні все в порядку. Зокрема, канал опублікував два короткі ролики, на яких Кадиров нібито займається фізкультурою. Однак не відомо, коли були зняті ці відео.