"Інформація про кому була": у ГУР прокоментували, в якому стані перебуває Кадиров
Кілька днів поспіль у мережі шириться інформація, що посіпака Путіна Рамзан Кадиров при смерті. Хтось не вірить у це, а хтось чекає на радісну звістку. Наші розвідники тримають українців у курсі подій, щоб ми знали, коли відкоркувати шампанське.
Смерть Кадирова матиме наслідки для всього Кавказького регіону. Про це представник ГУР Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону.
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Що розповів Юсов
Інформація про кому була, не будемо підтверджувати, але констатуємо, що він у важкому стані. Це буде мати наслідки не лише для Чечні, а і Північного Кавказу, і в цілому архітектури режиму Путіна. Навіть якщо не смерть, то проблеми зі здоров'ям, будуть впливати на ситуацію, фінансові потоки, перерозподіл політичної системи влади всередині режиму Путіна,
– сказав він.
Що писали про стан Дон-Дона
- 17 вересня чеченський правозахисник Абубакар Янгулбаєв написав, що Кадиров нібито помер. Згодом у проросійських пабліках поширився ролик зі спростуванням його смерті, мовляв, кишеньковий диктатор займається спортом і взагалі живіший за всіх живих.
- Олексій Данілов розповів, що насправді могло статися з Кадировим. Секретар РНБО вважає, що це могло бути неодноразове отруєння, яке дало певне ускладнення на нирки.
- У травні голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що Кадиров має проблеми з наркотиками. Спершу Кадиров уживав їх як допінг, потім як знеболювальне, а далі почалися проблеми. Також Буданов вважає, що Кадиров буде лояльним до Кремля доти, доки російський диктатор Владімір Путін матиме відносну силу. Якщо все вийде з-під контролю, то глава Чечні одним із перших почне війну на виживання.
- Дмітрій Пєсков відхрестився від Кадирова, ухильно відповівши на запитання щодо стану глави Чечні. За його словами, "адміністрація президента навряд чи може давати довідки про стан здоров'я, тому тут нам нема чого сказати".
- Смерть Кадирова може мати позитивний ефект і на фронті. Кадирівці, поміж знімання тік-токів, виконують функції заставних загонів ("заградотряды"). Якщо їх забрати, то є велика ймовірність, що ЗСУ зможуть просто прорвати російську оборону.