Кадирова можуть замінити: хто головний кандидат

Очільник Чечні Рамзан Кадиров усвідомлює, що протягом цього року ймовірно припинить керувати регіоном. Він активно вивозить готівкові гроші з Чечні, постійно літає у напрямку Грозний – Дубай і у зворотному. В Москву – значно рідше.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів журналіст Ренат Давлетгільдєєв, додавши, що розслідувачі з'ясували, що Кадиров туди перевозить кошти та членів своєї сім'ї. Це може свідчити про те, що він готує запасний аеродром та розуміє, що скоро може бути відправлений у відставку.

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Чого не дочекався Кадиров?

Журналіст звернув увагу на те, що дуже показовою була картинка, яку можна було спостерігати минулого тижня. Вперше прокремлівські відеоагентства опублікували кадри, на яких присутній Рамзан Кадиров. Зі слів Давлетгільдєєва, такого не було дуже давно. Його допустили в якості слухача за "останню парту" під час зустрічі російського диктатора з еміром Катару, яка пройшла у Кремлі 17 квітня.

Слова Кадирову на цому заході не давали. Він сидів переляканий та насуплений. Журналіст припустив, що Кадиров загордився самим фактом, що його туди запросили, але важливо звернути увагу на те, що в нього особистої зустрічі з Владіміром Путіним чи керівником його адміністрації Антоном Вайно не відбулося.

"Хоча він її активно добивався. Деякі джерела повідомляють, що навіть провів декілька годин в очікуванні у приймальні Вайно", – поділився Давлетгільдєєв.

Хто може замінити Кадирова?

Що очікує далі цей регіон, коли Кадирова знімуть з посади очільника, зі слів журналіста, уявити складно. Він розповів, що спілкувався з представниками чеченської діаспори, які кажуть, що очікують, що зверху буде спущений наказ про призначення нового керівника, який не буде чеченцем. Тому що тільки так можна буде "зачистити" регіон від коріння, яке там проросло за 18 років правління Кадирова.

Багато говорять про кандидатуру Алаудінова, але я взагалі в це не вірю, бо в нього самого не все спокійно. Є такий Едельгерієв, він чеченець, колись працював в уряді Чечні, за останні роки його підвищили, аби відрізати від кадирівського клану,

– зазначив Давлетгільдєєв.

У травні 2024 року його призначили помічником Путіна, до цього він був його радником. Це, як пояснив журналіст, вважається суттєвим підвищенням і в російській політичній ієрархії люди, які є помічниками Путіна, є вищі статусом, ніж міністри. Саме такі люди формують тіньовий уряд Росії.

Едельгерієв – найбільши впливовий чеченський високопосадовець в російському істеблішменті. Багато хто припускає, що саме він замінить Кадирова. Але журналіст Давлетгільдєєв вважає, що Кремль призначить людину, чиє ім'я ніхто не знає, буде умовно якийсь Іван Петров.

Нагадаємо, голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова вважає, що Кадиров більше не потрібен Кремлю. Вона також зауважила на тому, що він вивозить свої активи у Дубаї, там в нього є власний палац. Романова розповіла, у чому переконалась російська влада стосовно Чечні.