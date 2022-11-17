"Світить" від 10 років й до довічного: Кадиров вже кілька тижнів у розшуку СБУ

Рамзана Кадирова в Україні оголосили у розшук. Ватажок окупованої Чечні "зник" ще у вересні.

Згідно зі статтями обвинувачення, йому світить від 10 років ув'язнення і аж до довічного. Відповідні дані опубліковані в базі розшуку МВС.

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Кадирову світить довічне ув'язнення

Служба безпеки України оголосила Рамзана Кадирова у розшук через те, що він переховується від органів досудового розслідування.

"Зник" Кадиров, за даними МВС, 12 вересня 2022 року. Запобіжний захід проти нього не застосовували, однак вказали статті обвинувачення.

Так, ватажка окупованої Чечні звинувачують за двома статтями:

статті 110 частина 3 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків;

статті 437 частина 2 – планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни.

Згідно з цими статтями, Кадирову в Україні світить від 10 – 15 років тюрми до довічного ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.



Кадиров декілька тижнів перебуває в розшуку СБУ / Скриншот 24 каналу

Як відреагував запроданець Путіна

Рамзан Кадиров у відповідь СБУ сказав, що він нібито "сам приїде", "накаже за всі злочини", бо він "знищує" українців.

Він також сказав, що перебуває в Грозному в Чечні. Хоча, варто пригадати, що Кадиров славиться своєю боягузливістю. Ці його риси навіть зауважував генерал-майор СБУ.

Що відомо про справу Кадирова

Наприкінці серпня 2022 року Служба безпеки України та Офіс генпрокурора зібрали докази воєнних злочинів загарбників: Рамзана Кадирова, Данііла Мартинова, Хусейна Межидова.

СБУ з'ясувала, що глава Чечні з лютого по березень 2022 року головував над розробкою та плануванням окремих військових операцій підрозділів Мартинова та Межидова.

За наказом Кадирова його люди вчиняли воєнні злочини. Потім він слухав їхні звіти та доповіді. Детальніше про справу Кадирова та його посіпак читайте за посиланням.

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