Кадировці в Маріуполі нападають на росіян, а в Запоріжжі відбулась перестрілка між окупантами

В тимчасово окупованому Маріуполі кадировці влаштовують сутички з російськими військовими. Цікаво, що таке ж відбувається і в Запорізькій області.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в районі "Кірова" зібралася група автомобілів з кадировцями та іншими військовими росіянами. У них почалися сутички з перестрілкою.

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Що відомо про сутичку з кадировцями в Маріуполі

За словами Андрющенка, інцидент відбувся під вечір 19 серпня на перехресті бульвару Шевченка та проспекту Металургів. Конфлікт почався через те, що військова комендатура зупинила авто чеченця, набитого зброєю без жодного документа. А кадировцям це дуже не сподобалось.

Російські військові, ті що "некадировці", навіть викликали спеціальний підрозділ, щоб стримати конфлікт. Загалом весь цей цирк продовжувався до 22:00 – на місце прибули ще "Ахмат" і росіяни.

Лунали постріли та дві автівки швидкої допомоги когось вивезли. На дахах стояли снайпери, але після 22-ї ночі дійшли якоїсь згоди та роз'їхались. На жаль, без масової стрілянини один в одного,

– розповів Андрющенко.

Тепер з втратами: схожий конфлікт відбувся і в Запоріжжі

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр теж розповіла, що у військовослужбовців російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України процвітають міжетнічні та міжнаціональні суперечки.

Зокрема у населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час зйомок російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа "кадировців" військовослужбовці-дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку.

Внаслідок застосування конфліктуючими вогнепальної зброї безповоротні втрати з обох сторін становили понад 20 осіб, а санітарні – близько 40 військовослужбовців,

– розповіла Маляр.

Так, фактично, росіяни перестріляли одне одного.