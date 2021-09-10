Кадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США оприлюднила небачені фото теракту 11 вересня
Джерело:твітер U.S. Secret Service
У США 11 вересня – 20-ті роковини наймасштабнішого теракту в історії. Секретна служба США у твітері публікує фото, які у той трагічний день у Нью-Йорку зняли її співробітники. Частину з цих світлин ніколи раніше не оприлюднювали.
Також співробітники Служби зняли серію інтерв'ю – про те, якими були події того страшного дня.
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Фото робили співробітники Секретної служби
На фотографіях – моменти після вибуху, руйнування Всесвітнього торгового центру. А також багато фото рятувальників, поліцейських та лікарів, які робили все можливе, аби рятувати людські життя.
Дивіться фото з твітеру U.S. Secret Service:
Дивіться відео зі спогадами колишніх та чинних співробітників Секретної служби США:
Байден зняв гриф "таємно" з документів про 11 вересня
Зазначимо, що 4 вересня президент Джо Байден наказав зняти гриф "таємно" з частини документів щодо теракту 11 вересня 2001 року. На цей крок главу Білого дому підштовхнули сім' жертв атаки у Нью-Йорку, які хочуть знати правду. Лист до Байдена підписали 3,5 тисячі людей.
Варто подивитись Роковини терактів 11 вересня у США: трагедія у найвідоміших фото
Головне про теракт 11 вересня у США:
- Терористи захопили літаки рейсу 11 American Airlines і рейсу 175 авіакомпанії United Airlines.
- Транспорті судна спрямували у вежі-близнюки, що належали до комплексу Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку.
- Велетенські будівлі завалились, поховавши під собою сотні людей.
- Жертвами теракту стали понад 2900 осіб, 6 тисяч були поранені.
- Терористи викрали ще два літаки, один з них атакував будівлю Пентагону. Четвертий зазнав аварії у безлюдному полі у Пенсильванії завдяки пасажирам та команді авіалайнера.
- Відповідальність за теракт взяла на себе "Аль-Каїда".
- Після цього США оголосили війну тероризму і розпочали вторгнення в Афганістан.