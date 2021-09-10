Кадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США оприлюднила небачені фото теракту 11 вересня

У США 11 вересня – 20-ті роковини наймасштабнішого теракту в історії. Секретна служба США у твітері публікує фото, які у той трагічний день у Нью-Йорку зняли її співробітники. Частину з цих світлин ніколи раніше не оприлюднювали.

Також співробітники Служби зняли серію інтерв'ю – про те, якими були події того страшного дня.

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Фото робили співробітники Секретної служби

На фотографіях – моменти після вибуху, руйнування Всесвітнього торгового центру. А також багато фото рятувальників, поліцейських та лікарів, які робили все можливе, аби рятувати людські життя.

Дивіться фото з твітеру U.S. Secret Service:

Дивіться відео зі спогадами колишніх та чинних співробітників Секретної служби США:

Байден зняв гриф "таємно" з документів про 11 вересня

Зазначимо, що 4 вересня президент Джо Байден наказав зняти гриф "таємно" з частини документів щодо теракту 11 вересня 2001 року. На цей крок главу Білого дому підштовхнули сім' жертв атаки у Нью-Йорку, які хочуть знати правду. Лист до Байдена підписали 3,5 тисячі людей.

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