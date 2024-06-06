Надто багато знає: яку долю може готувати Путін для Шойгу

Кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що секретар Ради безпеки Росії Сєргєй Шойгу буде координатором роботи у сфері оборонно-промислового комплексу. Цікаво, що він фактично став партнером свого давнього ворога Нікалая Патрушева, який відповідає за будівництво кораблів.

Це 24 Каналу зауважила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, згодом Путін може "прибрати" Шойгу, як багатьох інших своїх минулих соратників.

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"Він тепер партнер свого давнього ворога Патрушева. Оскільки Патрушев тепер відповідає за будівництво кораблів. Це такий спаринг партнерства. Ось два вороги. Один – відповідає за будівництво кораблів, інший – буде курувати ОПК", – сказала вона.

Путін легко позбудеться Шойгу

Ольга Романова зазначила, що зараз Путін опікується своїм колишнім охоронцем Алєксєєм Дюміним, якого він призначив особистим радником, сином Патрушева Дмитрієм, який став віцепрем'єром, колишніми охоронцям. Багато хто з його ближніх соратників зник невідомо куди, хоча раніше займали високі посади. Так само може зникнути і Шойгу.

Зокрема, колишній мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак, в якого працював Путін, помер за дуже дивних обставин. Це сталось, коли Боріс Єльцин обрав Путіна своїм наступником.

Тому від усіх, хто не потрібен Путіну, дуже легко позбуваються, призначаючи їх на різні посади. Зокрема, екзотичні. Путін хотів би, щоб Шойгу зник. Він занадто багато знає. Тому припускаю, що Шойгу зникне, як Собчак,

– вважає вона.

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