Путін призначив близьких родичів у міноборони: в ISW назвали ціль диктатора

Ймовірно, російський диктатор Владімір Путін намагається підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців.

Такої думки припустилися в ISW. Там фахівці проаналізували кадрові зміни в складі російського міністерства оборони.

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"Цікаві" кадрові зміни у міноборони Росії

В огляді Інституту вивчення війни наголошується, що Путін звільнив 4 заступників міністра оборони і замінив їх "близьким родичем", сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом.

Там зазначили, що 17 червня Путін звільнив заступників міністра оборони Нікалая Панкова, Руслана Цалікова, Татьяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Анну Цівільову і Павла Фрадкова та першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

Аналітики вказали, що Цівільова – двоюрідна племінниця Путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сєргєя Цівільова та голова ініційованого Кремлем фонду "Захисники Вітчизни". Крім цього, вона також раніше входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді Росії у 2019 році.

Що ж до Фрадкова, то він є сином колишнього прем'єр-міністра Росії та найдовшого директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Михайла Фрадкова. Зазначається, що Павло Фрадков обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента з 2021 року, заступника керівника Федерального агентства з управління державним майном (Росимущество) з 2012 по 2015 рік, а також в Департаменті загальноєвропейського співробітництва Міністерства закордонних справ Росії з 2005 по 2012 рік.

Брат Фрадкова, Петро Фрадков, є головою російського державного "Промсвязьбанку" і 9 квітня зустрічався з пов'язаною з Кремлем губернаторкою проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул, можливо, в рамках зусиль Кремля з дестабілізації Молдови.

У Міноборони Росії повідомили, що Фрадков курируватиме питання управління майном, земельними ресурсами, будівництвом об'єктів Міноборони та народним господарством.

Також аналітики проаналізували призначення Горніна. Він обіймав посаду першого заступника міністра фінансів з травня 2018 року, заступника міністра фінансів з 2012 по 2018 рік, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області з 2010 по 2011 рік. Міноборони Росії уточнило, що Горнін буде нести відповідальність за бюджетну політику МО і контролювати фінансове забезпечення збройних сил Росії.

Відповідно до оцінок ISW, призначення Цівільової, Фрадкова і Горніна "підтримують нещодавні зусилля Путіна, спрямовані на те, щоб представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості, а також призначити економічних радників в Міноборони для поліпшення економіки в умовах воєнного часу".

Інститут вивчення війни нагадує, що Цівільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з дочками Путіна та дітьми інших високопосадовців 6 і 7 червня. За оцінкою ISW від 7 червня, Путін намагався представити своїх дітей і дітей чиновників зі свого найближчого оточення громадськості, ймовірно, щоб створити умови для того, щоб вони з часом зайняли високі і впливові посади в російському уряді.

Путін також все частіше призначає економістів на керівні посади в Міністерстві оборони Росії і, зокрема, 12 травня замінив міністра оборони Сергія Шойгу на колишнього першого віцепрем'єра Андрія Білоусова, який є економістом за фахом. Путін 20 травня також замінив колишнього заступника міністра оборони Юрія Садовенка на колишнього заступника міністра економіки і аудитора Рахункової палати Ради Федерації Олега Савельєва.

Ці призначення свідчать про те, що Путін надає перевагу призначенню чиновників, яких він вважає лояльними до режиму, та економістів для покращення оборонно-промислової бази Росії,

– додали в ISW.

Там зауважили, що Путін також може намагатися підготувати можливих наступників свого режиму з числа своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців.