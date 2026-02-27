"Ми пішли асиметрично": Федоров розповів про кадрові зміни в Повітряних силах

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що до формування "малої" ППО залучили фахівців, які не обов'язково мають досвід "у системі", але є сильними менеджерами та розуміються на сучасній війні.

Про це Михайло Федоров заявив на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони, повідомляє 24 Канал.

Як відбувається трансформація ППО?

Михайло Федоров розповів, що одним із напрямів трансформації системи ППО стало призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил.

Ми пішли асиметрично й призначили в Повітряні сили людину не з цієї системи (Павла Єлізарова, – 24 Канал). Вже сформували систему командування "малої" ППО, як повинно бути. Зробили концепцію системного захисту країни від "Шахедів" та роботи "малої" ППО, почали її впроваджувати,

– пояснив міністр.

Він також повідомив, що наразі вже призначено перших двох керівників "малої" ППО в областях. За словами Федорова, цього разу відбирали кандидатів, які не обов'язково мають досвід роботи саме у протиповітряній обороні, але працювали з дронами та добре розуміють специфіку сучасної війни.

Очільник відомства наголосив, що головне завдання – залучити сильних менеджерів, які зможуть вибудувати ефективну систему.

Крім того, як розповів Михайло Федоров, вже вдалося побудувати конструктивну кооперацію між головами військових адміністрацій, повітряними силами та новим командуванням.

