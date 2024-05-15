Про це розповів 24 Каналу ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зазначивши, що звинувачення щодо Кузнєцова, ймовірно, немає стосунку до хабарництва. Він вважає, що так ФСБ зводить рахунки із головою управління кадрів.

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Це вигідно Україні

Жирнов зазначив, що у ФСБ скористались моментом і вирішили позбутись Кузнєцова, як тільки Сєргєя Шойгу зняли із посади міністра оборони Росії. Адже той був під його протекцією.

Я вважаю, що для української сторони все, що відбувається у міністерстві оборони Росії – чудові новини,

– сказав ексспівробітник КДБ.

Він зауважив, що чим більший безлад у Росі й чим більше там з'являється нових людей, які отримують військові посади, тим важче Владіміру Путіну налагоджувати антиукраїнську політику.

Будь-якій людині, яка обійме посаду Кузнєцова, потрібно буде як мінімум 3 місяці для того, щоб освоїти нові обов'язки. Найближчі 6 місяців Путін організував повну дезорганізацію роботи міністерства оборони. Це єдина хороша новина, яку ми бачили в результаті змін у Росії,

– наголосив Сергій Жирнов.

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