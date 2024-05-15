Про це розповів 24 Каналу ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зазначивши, що звинувачення щодо Кузнєцова, ймовірно, немає стосунку до хабарництва. Він вважає, що так ФСБ зводить рахунки із головою управління кадрів.
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Це вигідно Україні
Жирнов зазначив, що у ФСБ скористались моментом і вирішили позбутись Кузнєцова, як тільки Сєргєя Шойгу зняли із посади міністра оборони Росії. Адже той був під його протекцією.
Я вважаю, що для української сторони все, що відбувається у міністерстві оборони Росії – чудові новини,
– сказав ексспівробітник КДБ.
Він зауважив, що чим більший безлад у Росі й чим більше там з'являється нових людей, які отримують військові посади, тим важче Владіміру Путіну налагоджувати антиукраїнську політику.
Будь-якій людині, яка обійме посаду Кузнєцова, потрібно буде як мінімум 3 місяці для того, щоб освоїти нові обов'язки. Найближчі 6 місяців Путін організував повну дезорганізацію роботи міністерства оборони. Це єдина хороша новина, яку ми бачили в результаті змін у Росії,
– наголосив Сергій Жирнов.
Кадрові зміни у Росії: основне
- Владімір Путін здійснив зміни в уряді, призначивши Сєргєя Шойгу секретарем ради безпеки замість Ніколая Патрушева. Цю новину оприлюднили в Росії 12 травня. Ніколай Патрушев обіймав посаду секретаря радбезу з 12 травня 2008 року.
- Путін призначив економіста Андрія Бєлоусова на посаду міністра оборони, перемістивши Сєргєя Шойгу на роль секретаря ради безпеки. Це рішення, за словами аналітиків, свідчить про акцент Кремля на розвиток військово-економічної сфери Росії.
- Путін зробив зміни у складі декількох міністерств, включаючи міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. Його відсторонення може також означати звільнення й деяких його колег з міноборони, що є очікуваним наслідком останніх кадрових перестановок Путіна.