Об этом рассказал 24 Каналу экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, отметив, что обвинения в отношении Кузнецова, вероятно, не имеет отношения к взяточничеству. Он считает, что так ФСБ сводит счеты с главой управления кадров.
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Это выгодно Украине
Жирнов отметил, что в ФСБ воспользовались моментом и решили избавиться от Кузнецова, как только Сергея Шойгу сняли с должности министра обороны России. Ведь тот был под его протекцией.
Я считаю, что для украинской стороны все, что происходит в министерстве обороны России – замечательные новости,
– сказал экс-сотрудник КГБ.
Он отметил, что чем больше беспорядок в России и чем больше там появляется новых людей, которые получают военные должности, тем труднее Владимиру Путину налаживать антиукраинскую политику.
Любому человеку, который займет должность Кузнецова, нужно будет как минимум 3 месяца для того, чтобы освоить новые обязанности. Ближайшие 6 месяцев Путин организовал полную дезорганизацию работы министерства обороны. Это единственная хорошая новость, которую мы видели в результате изменений в России,
– отметил Сергей Жирнов.
Кадровые изменения в России: основное
- Владимир Путин осуществил изменения в правительстве, назначив Сергея Шойгу секретарем совета безопасности вместо Николая Патрушева. Эту новость обнародовали в России 12 мая. Николай Патрушев занимал должность секретаря совбеза с 12 мая 2008 года.
- Путин назначил экономиста Андрея Белоусова на должность министра обороны, переместив Сергея Шойгу на роль секретаря совета безопасности. Это решение, по словам аналитиков, свидетельствует об акценте Кремля на развитие военно-экономической сферы России.
- Путин сделал изменения в составе нескольких министерств, включая министра обороны России Сергея Шойгу. Его отстранение может также означать увольнение и некоторых его коллег из минобороны, что является ожидаемым следствием последних кадровых перестановок Путина.