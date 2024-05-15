Об этом рассказал 24 Каналу экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, отметив, что обвинения в отношении Кузнецова, вероятно, не имеет отношения к взяточничеству. Он считает, что так ФСБ сводит счеты с главой управления кадров.

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Это выгодно Украине

Жирнов отметил, что в ФСБ воспользовались моментом и решили избавиться от Кузнецова, как только Сергея Шойгу сняли с должности министра обороны России. Ведь тот был под его протекцией.

Я считаю, что для украинской стороны все, что происходит в министерстве обороны России – замечательные новости,

– сказал экс-сотрудник КГБ.

Он отметил, что чем больше беспорядок в России и чем больше там появляется новых людей, которые получают военные должности, тем труднее Владимиру Путину налаживать антиукраинскую политику.

Любому человеку, который займет должность Кузнецова, нужно будет как минимум 3 месяца для того, чтобы освоить новые обязанности. Ближайшие 6 месяцев Путин организовал полную дезорганизацию работы министерства обороны. Это единственная хорошая новость, которую мы видели в результате изменений в России,

– отметил Сергей Жирнов.

Кадровые изменения в России: основное