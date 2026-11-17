Президент України 17 листопада заслухав доповідь керівника СБУ Олександра Поклада щодо підготовки нових бойових завдань. Сторони погодили системний план посилення спецслужби та обговорили ключові внутрішні призначення.

Як повідомив Володимир Зеленський у Telegram-каналі, за підсумками зустрічі було визначено пріоритетні бойові операції серед тих, які зараз готує Служба безпеки України.

Що розповів Зеленський

Олександр Поклад запропонував комплекс внутрішніх рішень для відчутного зміцнення структури спецслужби. За результатами цієї пропозиції президент доручив підготувати відповідний системний план дій.

Окрему увагу під час доповіді приділили внутрішнім кадровим питанням. Президент зазначив, що на найбільш вагомі з них уже знайдено необхідні відповіді задля підвищення ефективності відомства.

Глава держави також подякував усім співробітникам СБУ, які воюють та працюють заради національних інтересів і захисту безпеки України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України розпочала внутрішню перевірку обставин за фактами з матеріалів антикорупційного розслідування справи "Карфаген". Двох посадовців відомства, які фігурували там, звільнили з посад.