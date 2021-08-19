Кадрових питань 23 – 24 серпня не буде, – Гетманцев відповів на чутки

Верховна Рада планує провести 23 – 24 серпня позачергові засідання. У мережі з'явилась інформація, що можуть розглянути питання кадрових змін.

Але така інформація не відповідає дійсності. Про це у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики та нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

До теми На позачерговому засіданні Ради можуть розглянути кадрові зміни в уряді, – нардеп

За його словами, зокрема на наступному тижні кадрові перестановки не планують розглядати.

Кадрових питань 23 – 24 серпня не буде, точно не на наступному тижні,

– наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, що інформацію про кадрові питання на позачерговому засіданні повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. За його словами, нібито мовитиметься про одного із очільників міністерства.

Що розглядатимуть на позачерговому засіданні

Вже 23 серпня, як відзначив нардеп, планують розглянути заяву чи звернення Верховної Ради до певних міжнародних організацій щодо Кримської платформи.

"Це дуже важливе для нас питання, президентська ініціатива. І фракція монобільшості, і більшість у парламенті, я переконаний, підтримують цю ініціативу", – зазначив Гетманцев.

На позачерговій сесії 23 серпня Рада збереться, аби ухвалити резолюцію чи постанову за результатами Кримської платформи.

Водночас 24 серпня планують розглянути законопроєкт про Великий герб. Як відзначив Гетанцев, на етапі схвалення символу – всі вимоги дотримали (тризуб і символ Запорізького війська).

"Все інше питання смаку. Безперечно будуть невдоволені, ті, хто бажатимуть допрацювати (Великий герб – 24 канал). Можна дискутувати нескінченно", – додав нардеп.

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