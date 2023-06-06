Підрив Каховської ГЕС: які наслідки будуть для Криму

Підрив Каховської ГЕС першочергово матиме наслідки для Криму, адже півострів залишиться без води на роки. Своїми діями росіяни зробили гірше й собі також.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Вона розповіла, які наслідки матиме підрив Каховської ГЕС, повідомляє 24 Канал.

Важливо Рівень води підіймається, триває евакуація: що відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС

Крим дуже залежить від водопостачання

Гуменюк підкреслила, що Крим дуже залежить від водопостачання з Каховської ГЕС. Підрив її греблі стане екологічною катастрофою, адже півострів на кілька років залишиться без води.

Крим дуже залежить від водопостачання з Каховської ГЕС. Кому ж вони зробили гірше, хочеться спитати,

– заявила Гуменюк.

Окрім того, вона акцентувала, що окупанти вже провокували подібну ситуацію. Тоді росіяни частково підіймали рівень води й підтоплювали Херсонщину. Першочергово у таких випадках страждає лівий берег Херсонської області. В очікуванні контрнаступу ЗСУ росіяни у паніці мінували території, проте підтоплення відбулися саме їхніх окопів та бліндажів. Гуменюк підкреслила, що тоді окупанти чимало втратили особового складу.

"Зараз ситуація абсолютно повторюється, тільки в кратності певній. Тобто кількість води більша, і відповідно – затоплення лівого берега буде більшим. Це означає, що та відстань, на яку ми хотіли відкинути окупантів, буде продиктована їм трохи у неприродний спосіб", – сказала Гуменюк.

Андрій Єрмак також заявив, що підрив Каховської ГЕС призведе до того, що Крим та частина Херсонської області можуть залишитися без води. Також це може призвести до знищення частини населених пунктів та біосфери Півдня.

На Херсонщині почалася евакуація

Через підрив Каховської ГЕС в частині населених пунктів Херсонщини оголосили евакуацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що вода досягне критичної ситуації протягом 5 годин.

Наразі евакуація проходить у місті Херсон – острів Корабел та селах:

Миколаївка,

Ольгівка,

Львове,

Тягинка,

Понятівка,

Іванівка,

Токарівка,

Понятівка,

Придніпровське,

Садове.

Окрім того, станом на 07:30 повністю або частково затоплені населені пункти Одрадокам’янка Бериславського району та Білозерка Херсонського району. У місті Херсон також почалися підтоплення, зокрема на острові Корабел. Влада повідомила, що у цьому мікрорайоні масово відключать електроенергію, а згодом – припинять і газопостачання з метою безпеки.