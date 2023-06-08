Команда йшла з Москви: яких втрат могли зазнати окупанти внаслідок підриву Каховської ГЕС
Напередодні російські війська здійснили підрив Каховської ГЕС, затопивши величезну частину Херсонщини. Окупанти поставили під загрозу життя тисяч наших людей.
При цьому втрат зазнав і сам ворог. Утім, навряд чи йдеться про живу силу. Про це 24 Каналу сказав головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков.
До теми Стратегічна помилка чи успішний шантаж: чим може обернутися для Росії підрив Каховської ГЕС
Військових не попередили
Найімовірніше, окупанти втратили чимало техніки, боєприпасів, спорядження, амуніції і так далі. Як зауважив Катков, на лівому березі були створені доволі широкі й глибокі позиції, які прилягали прямо до Дніпра. Вони були серйозно уражені. Часу на вивезення майна й техніки не було.
Команда на підрив йшла не від місцевого підрозділу. Такі речі відправляються безпосередньо з Москви й напряму виконавцю, який, можливо, не інтегрований у структуру управління на місцях,
– пояснив військовий експерт.
Це аналогічна ситуація до тієї, коли радянські війська підривали греблю Дніпровської ГЕС у Запоріжжі. Тоді також ніхто нікого не повідомляв.
За логікою так і відбувається. Це критичне рішення, яке приймається на вищому рівні, тримається у секреті, рядовий склад про це не повідомляється,
– запевнив Катков.
Так, російським військовим не вдалося врятувати свої склади. Натомість солдати на своїх двох могли втекти.Зауважте! У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Вони зазнали втрат як у живій силі, так і в озброєнні.
Підрив Каховської ГЕС: основне
- Російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок цього затоплено близько 80 населених пунктів Херсонщини.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив: трагедія на Каховській ГЕС – найбільша рукотворна катастрофа в Європі за останні кілька десятиліть. Він додав, що Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження.
- У ГУР МО стверджують, що Росія тривалий час готувала теракт на Каховські ГЕС. Про це свідчить величезна кількість інформації у публічному просторі.