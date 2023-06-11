Наслідки підриву Каховської ГЕС вражають: поблизу Одеси помітили опріснення моря

Через підрив Каховської ГЕС з’явилося чимало проблем і для других регіонів. Так, на сьогодні біля Одеси спостерігається опріснення моря.

Фахівцям довелося відібрали проби морської води у трьох місцях Одеси. Їх перевірили на наявність завислих речовин, заліза та рівень солоності.

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Біля Одеси спостерігається опріснення моря

В екологічній інспекції Південно-Західного округу розповіли, що 10 червня було відібрано проби морської води у трьох місцях Одеси:

у Новій Дофінівці (причал 243),

на пляжі Ланжерон,

на 16 станції Великого фонтану.

За результатами лабораторних досліджень було виявлено перевищення.

Нова Дофінівка (243 причал): завислі речовини – перевищення в 1,6 раза; залізо загальне – в 9 разів; солоність – нижче за норму в 2,7 раза.

Ланжерон: залізо загальне – перевищення в 5,2 раза; солоність – нижче за норму в 2,9 раза.

16 станція Великого фонтану: завислі речовини – перевищення в 1,1 раза; залізо загальне – в 3,4 раза; солоність – нижче за норму в 2,9 раза.

Біля Одеси зафіксували опріснення моря / фото Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На Херсонщині є загроза підхопити захворювання

Зауважимо, що значна кількість домогосподарств, каналізаційних споруд, територій населених пунктів Херсонської громади зазнали підтоплень. Як наслідок – води мають високий ступінь забруднення.

Щоб не допустити поширення інфекційних захворювань та їхнього потрапляння у водойми, на території Херсонської громади тепер діє заборона купання, водопою тварин, забору води, вилову риби в акваторії Дніпра та акваторії інших водойм, місцях затоплення (підтоплення) населених пунктів.